NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Eon von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran aktualisierte nach den vorgelegten Jahreszahlen und Kapitalmarkttagen europäischer Energiekonzerne ihre Bewertungsmodelle. Für Eon bezog sie auch den überarbeiteten Plan bis 2030 ein, wie sie am Mittwochabend schrieb. Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor für Eon sei derzeit die endgültige Ausgestaltung der regulatorischen Vorgaben für die deutsche Regulierungsperiode 5. Diese werde von 2029 an für Strom gelten und erst im Jahr 2028 vollständig einschätzbar sein, insbesondere hinsichtlich des Kostenvergleichs./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 05:55 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.