Fresenius Medical Care Aktie
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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe die Umsatzerwartungen leicht übertroffen, während das operative Ergebnis im Rahmen gelegen habe, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zugleich hob der Analyst aber auch das schwache Abschneiden bei den wichtigen Behandlungszahlen in den USA hervor. Hier habe sich der Trend im Vergleich zum Schlussquartal 2025 deutlicher abgeschwächt als er erwartet habe./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
46,50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
37,59 €
|
Abst. Kursziel*:
23,70%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
36,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,78%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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10:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt FMC auf 'Underperform' - Ziel 32 Euro (dpa-AFX)
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|FMC startet erwartungsgemäß verhalten in das Jahr - Kosten belasten (dpa-AFX)
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|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
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|04.05.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
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|10.03.26
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