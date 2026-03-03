Beiersdorf Aktie
|92,52EUR
|-3,84EUR
|-3,99%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
03.03.2026 07:19:33
Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. Die Hamburger hätten das Jahr 2025 stark beendet, schrieb Callum Elliott am Montagabend. Um den Ausblick werde es aber Diskussionen geben, ob er konservativ angesetzt oder schlicht enttäuschend sei./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
129,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
104,60 €
|
Abst. Kursziel*:
23,33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
92,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,43%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
