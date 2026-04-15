EssilorLuxottica Aktie
|205,10EUR
|-0,70EUR
|-0,34%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 347 auf 315 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das niedrigere Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung, schrieb Robert Krankowski in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine anhaltende Kaufempfehlung für die Aktie des Brillenkonzerns beruhe auf dem Umstand, dass der Markt der Smart-Glass-Sparte derzeit einen Wert von praktisch Null beimisst./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 04:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
315,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
201,00 €
Abst. Kursziel*:
56,72%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
205,10 €
Abst. Kursziel aktuell:
53,58%
Analyst Name::
Robert Krankowski
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|14.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|14.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.04.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
