EssilorLuxottica Aktie
|259,70EUR
|-4,90EUR
|-1,85%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 360 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel widmete sich am Sonntag der Frage, ob Smartbrillen überhaupt noch ein Nischenprodukt sind. Er hob seine Absatzprognose für 2030 im Basisszenario auf 78 Millionen Stück an - mit deutlichem Überraschungspotenzial. Damit würden fast 3,8 Prozent der Smartphone-Nutzer auch Smartbrillen-Besitzer. Essilor und Meta seien die größten Profiteure dieser Entwicklung. Al-Wakeel kappte seine kurzfristigen Prognosen allerdings etwas./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
350,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
259,70 €
|
Abst. Kursziel*:
34,77%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
259,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,77%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
