LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Verschiedene Branchendaten ließen auf Wachstum im ersten Quartal in Relation zum Schlussquartal 2025 schließen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer Studie am Dienstag. So hätten sich beispielsweise die über die Barclaycard abgewickelten US-Ausgaben für Brillenoptik im März auf Jahressicht um rund ein Sechstel erhöht./rob/bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.