EssilorLuxottica Aktie
|205,10EUR
|-0,70EUR
|-0,34%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Verschiedene Branchendaten ließen auf Wachstum im ersten Quartal in Relation zum Schlussquartal 2025 schließen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer Studie am Dienstag. So hätten sich beispielsweise die über die Barclaycard abgewickelten US-Ausgaben für Brillenoptik im März auf Jahressicht um rund ein Sechstel erhöht./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
320,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
201,20 €
|
Abst. Kursziel*:
59,05%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
205,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,02%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|14.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|14.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.04.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|14.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.04.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|14.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.04.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|205,20
|-0,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:47
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:27
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:29
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:49
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:33
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|15:30
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|13:46
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13:32
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|12:42
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:42
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Diageo Neutral
|UBS AG
|12:41
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:34
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:33
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|12:32
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:31
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|12:29
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:27
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:17
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:02
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|12:01
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11:58
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|11:56
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:53
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|11:52
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:41
|Hermès Neutral
|UBS AG
|11:32
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|11:31
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:43
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:35
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|10:06
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:04
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|10:03
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|09:34
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital