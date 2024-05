HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei erwartungsgemäß kein Trigger, schrieb Analyst Christian Ehmann am Mittwochmorgen nach dem Bericht. Etwas über den Erwartungen liegende Umsätze seien aber immerhin ein Lichtblick. Im Rest des Jahres müsse die Profitabilität des Wirkstoffforschers aber noch anziehen, um die Ergebniserwartungen zu erfüllen. Mit Blick auf gut gefüllte Auftragsbücher und erste Restrukturierungsmaßnahmen sei aber die Bühne bereitet./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2024 / 08:15 / MESZ

