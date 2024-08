NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec von 16 auf 12 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Im derzeitigen Marktumfeld habe es sich nicht bewährt, dass sich der Wirkstoffentwickler mehr auf Wachstum denn auf Profitabilität konzentriere, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Situation bedeute aber nicht, dass das Geschäftsmodell kaputt ist. Der Weg zur angepeilten Erholung der Margen werde wohl holprig, doch der Fokus darauf dürfte dazu beitragen, die Margen- und Bewertungslücken im Vergleich zur Konkurrenz zu schließen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2024 / 17:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.