KRONES Aktie
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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Er rechne bei dem Maschinenbauer mit einem leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr, während das operative Ergebnis (Ebitda) moderat gestiegen sein dürfte, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Derweil mache sich der ungünstige Euro-Dollar-Wechsekurs weiterhin in der Bilanz als Gegenwind bemerkbar./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
180,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
113,60 €
|
Abst. Kursziel*:
58,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
114,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,89%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
|
03.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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03.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mit Gewinnen (finanzen.at)
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03.07.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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02.07.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Krones auf 188 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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01.07.26
|EQS-PVR: Krones AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
01.07.26
|EQS-PVR: Krones AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
26.06.26
|MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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19.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu KRONES AG
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|28.05.26
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|14:52
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|KRONES Hold
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