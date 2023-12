NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Um die angekündigte erstmalige Ausschüttung einer Mindestdividende sei der Online-Broker angesichts des hohen Überschusskapitals nicht herumgekommen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dagegen bedeute der Aktienrückkauf von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals eine bedeutsame Veränderung für die Anteilseigner./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 09:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 09:58 / ET



