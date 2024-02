NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Resultate des Online-Brokers hätten nicht wirklich überrascht, da wesentliche Leistungskennzahlen bereits vorab veröffentlicht worden seien, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Hauptattraktion sei sicherlich die neue Prognose für 2024 gewesen, die ein weiteres Jahr mit zweistelligem Kundenwachstum und einem Wachstum des Gewinns je Aktie von 25 bis 50 Prozent erwarten lasse, und zwar selbst ohne eine Wiederbelebung der Handelsaktivitäten./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 13:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 13:52 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.