NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 519 auf 516 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Industriegase-Konzern sei ein "Gewinn-Aristokrat", aber gleichzeitig eine unterschätzte Wachstumsstory, schrieb James Hooper in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 21:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 05:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.