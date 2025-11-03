Linde Aktie
|362,20EUR
|0,20EUR
|0,06%
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
03.11.2025 07:36:29
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 519 auf 516 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Industriegase-Konzern sei ein "Gewinn-Aristokrat", aber gleichzeitig eine unterschätzte Wachstumsstory, schrieb James Hooper in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 21:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 516,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 418,30
|
Abst. Kursziel*:
23,36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 418,30
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,36%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Linde plcmehr Analysen
|07:36
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06:33
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
