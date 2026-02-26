freenet Aktie

26,42EUR -3,28EUR -11,04%
freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

26.02.2026 10:02:32

freenet Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 36,70 auf 34,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten lägen vor allem wegen eines Sondereffekts und höherer Marketingkosten leicht unter dem Konsens, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Der Konsens dürfte nach dem Ausblick auf 2026 zwar etwas sinken, die mittelfristigen Ziele seien allerdings erhöht worden./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Buy
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
34,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,20 € 		Abst. Kursziel*:
27,94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,72%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu freenet AG

