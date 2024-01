NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Mark Fielding schätzt die Nachfrageaussichten für europäische Industriegüter in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie für dieses Jahr positiv ein. Er betonte aber, bei der Aktienauswahl müssten Anleger selektiver vorgehen. Der Anlagenbauer GEA zählt zu den Werten, denen er weiter vorsichtig begegnet./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2024 / 18:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.