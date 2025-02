ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gerresheimer von 132 auf 116 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach Studienergebnissen zum Abnehmmittel Cagrisema und weiteren Informationen des Pharmakonzerns Novo Nordisk habe er seine Umsatzschätzungen für das Geschäft des Pharma-Verpackungsherstellers mit GLP-1-Spritzen gesenkt, schrieb Analyst Olivier Calvet in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er kappte auch seine Ergebnisprognosen. Die immer noch hohe Verschuldung könnte zudem eine Hürde für das vergangene Woche bekannt gewordene Interesse von Finanzinvestoren sein. Gerresheimer sei dank des Sektorabschlags aber auch als eigenständiges Unternehmen attraktiv bewertet, so der Experte weiter./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 02:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2025 / 02:05 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.