Air Liquide Aktie

171,32EUR -2,28EUR -1,31%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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29.07.2026 12:38:14

Air Liquide Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 210 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des Herstellers industriell genutzter Gase liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Sebastian Bray am Mittwoch. Das Wachstum auf vergleichbarer Basis habe sich verbessert. Nun rücke eine Kapitalmarktveranstaltung in den Fokus./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
170,66 € 		Abst. Kursziel*:
20,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
171,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,66%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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