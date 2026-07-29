HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 210 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des Herstellers industriell genutzter Gase liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Sebastian Bray am Mittwoch. Das Wachstum auf vergleichbarer Basis habe sich verbessert. Nun rücke eine Kapitalmarktveranstaltung in den Fokus./rob/bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:09 / GMT

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