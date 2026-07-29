NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Nach einer Analystenveranstaltung vor den Quartalszahlen und den Spartenzahlen des Mutterkonzerns VW zur Porsche AG habe es keine größeren Überraschungen mehr gegeben, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch. Der Automobilexperte attestierte den Stuttgartern allerdings eine starke Profitabilität im operativen Geschäft. Die bereinigte operative Marge im Automobilgeschäft liege deutlich über der Konsensprognose./rob/bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.