HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 3100 auf 3850 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Samantha Darbyshire attestierte dem Hersteller von Aromen und Duftstoffen in einer am Freitag vorliegenden Studie vielversprechende Margenaussichten. Auch das Absatzvolumen beginne sich zu erholen. Er erhöhte in der Folge seine diesjährigen Schätzungen, betonte aber, attraktives langfristiges Wachstum sei in der Aktie schon eingepreist./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.