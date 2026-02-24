HAMBORNER REIT Aktie

4,45EUR -0,21EUR -4,40%
HAMBORNER REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 10:07:31

HAMBORNER REIT Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach strategischen Aussagen und einem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Die strategischen Ankündigungen seien keine große Überraschung gewesen, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Der Vermieter von Gewerbeflächen dürfte sich in Zukunft verstärkt auf den klassischen Einzelhandel konzentrieren. Die Prognosen für das laufende Jahr seien schwach ausgefallen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
Unternehmen:
HAMBORNER REIT 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4,45 € 		Abst. Kursziel*:
57,48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57,30%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

mehr Nachrichten