HENSOLDT Aktie

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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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06.05.2026 13:14:31

HENSOLDT Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hensoldt nach Quartalszahlen von 104 auf 98 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rüstungskonzern habe einen guten Jahresauftakt hingelegt und die Erwartungen insgesamt übertroffen, schrieb Holger Schmidt am Mittwoch. Der rekordhohe Auftragsbestand erhöhe zudem die Visibilität. Den Ausblick sieht Schmidt nun eher als vorsichtig an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Kaufen
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
79,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
80,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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