HENSOLDT Aktie
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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hensoldt nach Quartalszahlen von 104 auf 98 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rüstungskonzern habe einen guten Jahresauftakt hingelegt und die Erwartungen insgesamt übertroffen, schrieb Holger Schmidt am Mittwoch. Der rekordhohe Auftragsbestand erhöhe zudem die Visibilität. Den Ausblick sieht Schmidt nun eher als vorsichtig an./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Kaufen
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Unternehmen:
HENSOLDT
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
79,40 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
80,58 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Holger Schmidt
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KGV*:
-
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