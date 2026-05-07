FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hensoldt mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern habe in einem starken ersten Quartal vor allem mit dem Auftragseingang positiv überrascht, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET



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