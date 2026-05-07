HENSOLDT Aktie
|77,56EUR
|-3,20EUR
|-3,96%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hensoldt mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern habe in einem starken ersten Quartal vor allem mit dem Auftragseingang positiv überrascht, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
101,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80,96 €
|
Abst. Kursziel*:
24,76%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
77,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,22%
|
Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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