HENSOLDT Aktie

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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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07.05.2026 12:28:46

HENSOLDT Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hensoldt mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern habe in einem starken ersten Quartal vor allem mit dem Auftragseingang positiv überrascht, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80,96 € 		Abst. Kursziel*:
24,76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
77,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,22%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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