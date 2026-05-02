HENSOLDT Aktie
|76,38EUR
|1,84EUR
|2,47%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst David Perry sieht nach der kräftigen Kurskorrektur deutscher Rüstungswerte seit Oktober 2025 aktuell eine attraktive Einstiegsgelegenheit, wie er in seinem am Mittwoch veröffentlichten Kommentar schrieb. Er bekräftigte seine positiven Empfehlungen für Rheinmetall und Renk. Die Sorgen der Anleger hinsichtlich eines Waffenstillstands im Ukraine-Krieg, generellen Umsetzungsrisiken und einer Änderung in den Militärdoktrin durch Drohneneinsätze seien ernstzunehmen, würden allerdings auch zu hoch gehängt. Perry erwartet am heutigen Mittwoch einen deutschen Wehretat für 2027, der mit etwa 21 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahr positiv überraschend dürfte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 00:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
77,86 €
|
Abst. Kursziel*:
9,17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
76,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,29%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Analysen zu HENSOLDT
|29.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
