NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat HSBC nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 925 Pence belassen. Dank starker Gebühreneinnahmen liege das bereinigte Vorsteuerergebnis der Bank 15 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch die Gewinne vor Rückstellungen hätten positiv überrascht. Der Fokus bei der Analystenkonferenz zu den Zahlen dürfte auf den Auswirkungen der weltweiten Handelskonflikte sowie der Nachhaltigkeit der Gebühreneinnahmen liegen./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 01:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 01:09 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.