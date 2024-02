ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 12,20 auf 12,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 22. Februar anstehenden Jahreszahlen des Versorgers dürften stark ausfallen, aber nicht überraschen, schrieb Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor dem Kapitalmarkttag am 21. März seien keine strategischen Aussagen zu erwarten./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2024 / 12:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2024 / 12:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.