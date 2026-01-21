Diageo Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo vor einem Ausblick auf das erste Halbjahr 2026 auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Analyst Edward Mundy prognosizierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Rückgang des Umsatzes in diesem Zeitraum von 2,6 Prozent. Das operative Ergebnis des Spirituosenherstellers dürfte mit 6,6 Prozent stärker sinken./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Diageo plc
|14:42
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
