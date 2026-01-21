Rio Tinto Aktie
|76,16EUR
|3,26EUR
|4,47%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 von 6000 auf 6100 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die gegenwärtige operative Entwicklung des Bergbaukonzerns. Die Preise für Kupfer und Aluminium untermauerten die Geschäftsziele für 2026./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 07:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 07:44 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
61,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
76,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
66,57 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
