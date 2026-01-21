Danone Aktie
|68,70EUR
|-4,56EUR
|-6,22%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit Blick auf womöglich kontaminierte Babynahrung in Asien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die betroffene Marke Dumex sei zum Glück nur eine kleine Marke im Portfolio für Babynahrung, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte das Problem allerdings auch andere Marken wie Aptamil betreffen, erwüchse dem Lebensmittelriesen ein größeres Problem./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 12:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
68,74 €
|
Abst. Kursziel*:
33,84%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
68,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,92%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|13:53
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:35
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:53
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|68,58
|-6,39%
