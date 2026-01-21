Boeing Aktie

211,15EUR -1,15EUR -0,54%
Boeing

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

21.01.2026 14:13:43

Boeing Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing in einem Branchen-Ausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal von 250 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts der jüngsten Stärke vieler Aktien aus den Luftfahrt- und Rüstungsindustrien und der bereits erhöhten Erwartungen sieht Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein gewisses Enttäuschungsrisiko. Er verwies dabei im Luftfahrtbereich auch auf die vorhandenen Zollrisiken. Das höhere Boeing-Ziel begründete er mit einem angehobenen Bewertungsmultiplikator. Auslieferungs- und Cashflow-Ziele könnten bei dem Flugzeugbauer 2026 förderlich sein für die Stimmung./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:51 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 249,00 		Abst. Kursziel*:
6,43%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 249,00 		Abst. Kursziel aktuell:
6,43%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

