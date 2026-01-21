ING Group Aktie

23,90EUR -0,25EUR -1,04%
ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 13:55:58

ING Group Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 24,80 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nochmals ihre Schätzungen an vor den Zahlen der Bank zum vierten Quartal. Etwas höhere Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2025 bis 2028 begründete sie mit etwas vorteilhafteren Kostentrends./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Overweight
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23,83 € 		Abst. Kursziel*:
19,60%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
23,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,27%
Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ING Group

mehr Nachrichten