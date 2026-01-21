ING Group Aktie
|23,90EUR
|-0,25EUR
|-1,04%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 24,80 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nochmals ihre Schätzungen an vor den Zahlen der Bank zum vierten Quartal. Etwas höhere Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2025 bis 2028 begründete sie mit etwas vorteilhafteren Kostentrends./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23,83 €
|
Abst. Kursziel*:
19,60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,27%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
