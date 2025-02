NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 350 Pence belassen. Die Fluggesellschafts-Holding habe 2024 die Erwartungen dank starker Ticketpreise übertroffen und Aktienrückkäufe in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro angekündigt, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Basierend auf seinen Schätzungen generiere IAG höhere Margen und Kapitalrenditen als die meisten europäischen Wettbewerber, während die Aktien mit einem Abschlag gehandelt würden./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2025 / 03:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2025 / 03:03 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.