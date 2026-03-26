JENOPTIK Aktie

28,92EUR -0,04EUR -0,14%
JENOPTIK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.03.2026 12:31:47

JENOPTIK Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach endgültigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Michael Kuhn verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die breite Umsatzzielspanne für 2026, während der Margenausblick im Rahmen der Erwartungen liege. Alles in allem beurteilt er die Aussichten des Hightech-Unternehmens positiv./ck./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,80 € 		Abst. Kursziel*:
-2,78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,18%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JENOPTIK AG

mehr Nachrichten