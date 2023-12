FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach dem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Obwohl es vom Technologiekonzern keine besonderen Neuigkeiten gegeben habe, gehe er sehr positiv gestimmt aus dem Event, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte lobte unter anderem den starken Fokus auf das organische Wachstum und ein klares Bekenntnis, die Neuordnung des Portfolios bis 2025 abzuschließen. Außerdem habe Jenoptik mittelfristig auch höhere Ambitionen bei der Marge./niw/tih



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.