NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini zog am Donnerstagabend ein Fazit für die Berichtssaison der Luxusbranche und wagte einen Ausblick auf das zweite Halbjahr. Die kommenden Wochen blieben wohl recht unruhig, so die Expertin. Der Konsum in China schwächele und niemand sei wirklich immun - nicht einmal Hermes seien wirklich sie selbst gewesen. Battistinis Favoriten im derart schwierigen Umfeld heißen EssilorLuxottica und Adidas./ag/ajx



