ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Knorr bleibt ein wichtiger Kunde. Analyst Sven Weier regt in einer am Freitag vorliegenden Studie dazu an, bei dem Bremsenhersteller über die Sommerflaute bei den Lkw-Lieferungen hinauszublicken. Im Hinblick auf das zweite Halbjahr bleibe die Aktie einer seiner wichtigsten Empfehlungen. Das Unternehmen sei noch am Anfang einer Selbstoptimierungs-Story./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / 13:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2024 / 13:43 / GMT



