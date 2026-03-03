NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse von 240 auf 270 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Eschborner böten zwar keine perfekte Anlagestory, seien aber eine der besseren Absicherungen gegen hohe Marktschwankungen, schrieb Tom Mills in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem seien die Aktien sowohl relativ als auch absolut günstig. Mills geht davon aus, dass die Übernahme der Fondsplattform Allfunds durchgewunken wird und hält sie für attraktiv./rob/ag/zb



