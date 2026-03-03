Deutsche Börse Aktie

237,50EUR 4,20EUR 1,80%
Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

03.03.2026 06:31:08

Deutsche Börse Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse von 240 auf 270 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Eschborner böten zwar keine perfekte Anlagestory, seien aber eine der besseren Absicherungen gegen hohe Marktschwankungen, schrieb Tom Mills in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem seien die Aktien sowohl relativ als auch absolut günstig. Mills geht davon aus, dass die Übernahme der Fondsplattform Allfunds durchgewunken wird und hält sie für attraktiv./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
236,00 € 		Abst. Kursziel*:
14,41%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
237,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,68%
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

