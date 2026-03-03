TUI Aktie
|7,21EUR
|-0,23EUR
|-3,15%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Estelle Weingrod schaute sich am Montagabend an, wie europäische Hotelaktien in der Vergangenheit auf geopolitische Instabilität reagiert haben. Tui sei dabei vergleichsweise schwach gewesen, gefolgt von Accor. Interconti Hotels sieht sie als vergleichsweise defensiv. Das Ausmaß der Kurskorrektur hänge entscheidend von der Länge und Schwere des Iran-Kriegs ab. Tui habe den größten Umsatzanteil im Nahen Osten, wenn auch schwerpunktmäßig in der Türkei und in Ägypten. Bei einem Monat Dauer des Konflikts wäre der Umsatzverlust ziemlich gering. Fundamental sieht Weingrod eigentlich bei allen drei Aktien Bewertungsspielraum./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
7,44 €
|
Abst. Kursziel*:
81,45%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
7,21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
87,14%
|
Analyst Name::
Estelle Weingrod
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AG
|
08:18
|Reisebranche: Müssen die Gäste in der Region nun beruhigen (dpa-AFX)
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 13,50 Euro (dpa-AFX)
|
06:16
|Dertour-Chef: Urlaub bleibt trotz Krisen stark gefragt (dpa-AFX)
|
02.03.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
02.03.26
|TUI-Aktie fällt kräftig: Reisen in VAE, Katar und Bahrain vorerst gestrichen (Dow Jones)
|
02.03.26
|MDAX aktuell: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
02.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX im Minus (finanzen.at)
|
25.02.26
|MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TUI-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu TUI AG
|06:37
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|06:37
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|06:37
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|7,23
|-2,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:43
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|06:37
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|02.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|02.03.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|02.03.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|02.03.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|02.03.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.03.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.