TUI Aktie

7,21EUR -0,23EUR -3,15%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

03.03.2026 06:37:04

TUI Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Estelle Weingrod schaute sich am Montagabend an, wie europäische Hotelaktien in der Vergangenheit auf geopolitische Instabilität reagiert haben. Tui sei dabei vergleichsweise schwach gewesen, gefolgt von Accor. Interconti Hotels sieht sie als vergleichsweise defensiv. Das Ausmaß der Kurskorrektur hänge entscheidend von der Länge und Schwere des Iran-Kriegs ab. Tui habe den größten Umsatzanteil im Nahen Osten, wenn auch schwerpunktmäßig in der Türkei und in Ägypten. Bei einem Monat Dauer des Konflikts wäre der Umsatzverlust ziemlich gering. Fundamental sieht Weingrod eigentlich bei allen drei Aktien Bewertungsspielraum./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
7,44 € 		Abst. Kursziel*:
81,45%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
7,21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
87,14%
Analyst Name::
Estelle Weingrod 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AG

Analysen zu TUI AG

06:37 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 TUI Overweight Barclays Capital
11.02.26 TUI Neutral UBS AG
11.02.26 TUI Overweight Barclays Capital
10.02.26 TUI Neutral UBS AG
