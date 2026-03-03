Beiersdorf Aktie
|94,54EUR
|-1,82EUR
|-1,89%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
03.03.2026 06:31:38
Beiersdorf Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse für 2025 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Der Ausblick der Hamburger auf 2026 sei allerdings etwas mau./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
104,60 €
|
Abst. Kursziel*:
19,50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
94,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,22%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 92 Euro (dpa-AFX)
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro (dpa-AFX)
|
02.03.26
|NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.592 - Beiersdorf unter Druck (Dow Jones)
|
02.03.26
|ROUNDUP: Beiersdorf sieht kaum Wachstum - Aktie sackt deutlich ab (dpa-AFX)
|
02.03.26
|AKTIE IM FOKUS: Beiersdorf rutscht nach schwachem Ausblick deutlich ab (dpa-AFX)
|
02.03.26
|Beiersdorf sieht 2026 kaum Wachstum - Aktienrückkäufe für bis zu 750 Millionen (dpa-AFX)
|
02.03.26
|Beiersdorf sieht 2026 maximal ein leichtes Wachstum (Dow Jones)