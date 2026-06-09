KRONES Aktie

114,00EUR 1,00EUR 0,88%
KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.06.2026 07:48:32

KRONES Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der nahen Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen auch der deutsche Anlagenbauer zählt. Orgonas stellt den Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in die Verteidigung. Prall gefüllte Auftragsbücher sorgten für Stabilität und Widerstandsfähigkeit./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
165,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
112,40 € 		Abst. Kursziel*:
46,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
114,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,74%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KRONES AG

mehr Nachrichten

Analysen zu KRONES AG

mehr Analysen
07:48 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 KRONES Kaufen DZ BANK
11.05.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

KRONES AG 114,00 0,88% KRONES AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:31 GSK Hold Deutsche Bank AG
09:25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
09:17 Novartis Buy Deutsche Bank AG
09:07 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:05 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:02 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
07:48 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:45 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Apple Neutral UBS AG
07:32 Bayer Buy UBS AG
07:24 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:20 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:11 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
06:56 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
06:55 BASF Neutral UBS AG
06:49 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:47 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:47 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
06:40 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
08.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research
08.06.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
08.06.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Inditex Buy UBS AG
08.06.26 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.06.26