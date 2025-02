MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones nach der Veröffentlichung von Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst Peter Rothenaicher hob am Donnerstag einen starken Auftragseingang und ein hohes Umsatzwachstum des Herstellers von Abfüll- und Verpackungsanlagen hervor. Der freie Barmittelzufluss sei höher als vom Unternehmen angepeilt ausgefallen und der Ausblick für 2025 sei zuversichtlich./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 07:43 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.