LANXESS Aktie
|25,02EUR
|-0,48EUR
|-1,88%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 30 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wie vom Markt erwartet, habe der Chemiekonzern mit dem Quartalsbericht die Jahresziele gekappt, schrieb Andres Castanos-Mollor in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Er hält den Schritt für "aggressiv genug" und geht davon aus, dass die Gewinnentwicklung im zweiten Halbjahr ihren Boden erreicht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 05:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
25,48 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,88%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
25,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,08%
|
Analyst Name::
Andres Castanos-Mollor
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AGmehr Nachrichten
|
22.08.25
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.08.25
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: MDAX beendet die Dienstagssitzung wenig bewegt (finanzen.at)
|
19.08.25
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
19.08.25
|XETRA-Handel MDAX schwächelt (finanzen.at)
|
19.08.25
|MDAX-Papier LANXESS-Aktie: Hätte sich ein Investment in LANXESS vor einem Jahr inzwischen gelohnt? (finanzen.at)
|
18.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.08.25
|XETRA-Handel MDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
18.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu LANXESS AGmehr Analysen
|07:40
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|07:40
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|02.07.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|14.08.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|08.07.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|01.07.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|25,50
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:11
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:18
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|07:53
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:40
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:03
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|PUMA Sell
|UBS AG
|06:30
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|25.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|25.08.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|25.08.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Mercedes-Benz Group Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|22.08.25
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|22.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|22.08.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|STRATEC Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.08.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|22.08.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|22.08.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)