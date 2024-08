NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LEG nach Quartalszahlen von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management des Immobilienkonzerns habe in einer Telefonkonferenz auf das attraktive Chance-Risiko-Verhältnis im deutschen Markt hingewiesen, schrieb Analyst Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz des überdurchschnittlichen organischen Wachstums stimmt der Experte dieser Einschätzung nicht vollständig zu. Außerdem kritisiert Clouard die weiterhin hohe Verschuldung von LEG./niw/gl



