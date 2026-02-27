AXA Aktie

41,04EUR 0,25EUR 0,61%
AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

27.02.2026 09:29:45

AXA Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Operatives Ergebnis, Überschuss und Dividende lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Kailesh Mistry in der am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf Geschäftszahlen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41,40 € 		Abst. Kursziel*:
8,70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,65%
Analyst Name::
Kailesh Mistry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AXA S.A.

Analysen zu AXA S.A.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
