AXA Aktie
|41,04EUR
|0,25EUR
|0,61%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
27.02.2026 09:29:45
AXA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Operatives Ergebnis, Überschuss und Dividende lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Kailesh Mistry in der am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf Geschäftszahlen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,40 €
|
Abst. Kursziel*:
8,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,65%
|
Analyst Name::
Kailesh Mistry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AXA S.A.
Analysen zu AXA S.A.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|41,28
|1,20%
