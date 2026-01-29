LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|545,70EUR
|5,00EUR
|0,92%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 570 Euro belassen. Mit seinem Quartalsbericht habe der Luxusgüterkonzern seine starke Kontrolle von wichtigen Faktoren - etwa Kosten und Betriebskapital - demonstriert, auf die LVMH Einfluss habe, schrieb Nick Anderson am Mittwochabend. Die für den Aktienkurs entscheidende Umsatzentwicklung in wichtigen Geschäftsbereichen und Regionen habe derweil enttäuscht. Anderson sieht weiter Risiken für die Konsensschätzungen durch die chinesischen Konsumenten sowie die Dollar-Schwäche und sieht sich in seiner pessimistischen Sicht auf die Branche bestätigt./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
570,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
547,30 €
|
Abst. Kursziel*:
4,15%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
545,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,45%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|08:54
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
