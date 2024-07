NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für das Papier des Luxusgüterherstellers LVMH von 960 auf 930 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen hätten die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Analystin Louise Singlehurst im Nachgang des Halbjahresberichts. Wirklich schlecht seien die Umsätze aber nicht gewesen./ag/ajx



