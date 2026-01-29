Siemens Energy Aktie

148,30EUR 4,75EUR 3,31%
Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

29.01.2026 11:56:33

Siemens Energy Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die vom US-Konkurrenten GE Vernova bestätigte Auftragsdynamik bei weiter steigenden Preisen Gasturbinen stütze seine Erwartungen an den deutschen Energietechnikkonzern, schrieb Christopher Leonard in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
148,65 € 		Abst. Kursziel*:
17,73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
148,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,00%
Analyst Name::
Christopher Leonard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:32 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
11:56 Siemens Energy Buy UBS AG
26.01.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Siemens Energy Buy UBS AG
22.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktuelle Aktienanalysen

12:39 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
12:39 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:38 GEA Buy UBS AG
12:36 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
12:36 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
12:35 Airbus Buy Deutsche Bank AG
12:35 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
12:33 KRONES Buy Deutsche Bank AG
12:32 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
12:32 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
12:31 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
12:27 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
11:56 Siemens Energy Buy UBS AG
11:56 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:54 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:54 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:53 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:53 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:52 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:50 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:11 Nokia Neutral UBS AG
11:10 Sanofi Neutral UBS AG
11:10 OMV Underperform RBC Capital Markets
11:09 Deutsche Bank Buy UBS AG
11:09 DWS Group Neutral UBS AG
11:08 Givaudan Neutral UBS AG
11:07 ING Group Buy UBS AG
10:49 SAP Buy UBS AG
10:49 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
09:58 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
09:56 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
09:54 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
09:53 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
09:51 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
09:49 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
09:49 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
09:03 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
08:57 ASML NV Outperform Bernstein Research
08:55 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
08:54 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:53 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
08:51 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:50 Deutsche Bank Hold Warburg Research
08:24 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
08:23 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08:23 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:39 Meta Platforms Buy UBS AG
07:39 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
