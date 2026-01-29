Siemens Energy Aktie
|148,30EUR
|4,75EUR
|3,31%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die vom US-Konkurrenten GE Vernova bestätigte Auftragsdynamik bei weiter steigenden Preisen Gasturbinen stütze seine Erwartungen an den deutschen Energietechnikkonzern, schrieb Christopher Leonard in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
175,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
148,65 €
|
Abst. Kursziel*:
17,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
148,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,00%
|
Analyst Name::
Christopher Leonard
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|149,25
|3,97%
