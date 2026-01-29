flatexDEGIRO Aktie
|42,56EUR
|2,36EUR
|5,87%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Flatexdegiro von 35 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Dynamik beim Onlinebroker halte an, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal. Die entscheidenden Geschäftskennziffern für Dezember seien ja bereits veröffentlicht worden./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,38 €
|
Abst. Kursziel*:
3,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,03%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|42,56
|5,87%
