WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
29.01.2026 11:53:45
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Netzwerkspezialisten habe im vierten Quartal etwas höher gelegen als gedacht, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei allerdings schwächer./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6,90 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,37 €
|
Abst. Kursziel*:
28,44%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,51%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
