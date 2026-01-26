LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

587,60EUR -0,90EUR -0,15%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 11:18:04

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH auf "Buy" belassen. Erstmals seit zwei Jahren könnte der europäische Luxusgütersektor 2026 wieder eine positive Ergebnisdynamik zeigen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Eine Branchenumfrage unter Verbrauchern in den USA, China, Frankreich und Italien zeige, dass der Bekleidungsbereich mit Blick auf die Mengen und der Bereich Schmuck und Uhren wertmäßig führten. Eine mögliche Verbesserung der Branchendynamik bei der Marke Dior, die schon mit Chanel in allen vier Ländern zu den Top-5-Marken gehöre, beinhalte Potenzial für LVMH./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
589,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
587,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

mehr Analysen
11:18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
08:40 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 587,60 -0,15% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

11:28 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
11:26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
11:26 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
11:22 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
11:22 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:22 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:21 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:20 Ryanair Buy UBS AG
11:19 Infineon Buy UBS AG
11:19 STMicroelectronics Buy UBS AG
11:18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11:17 Hermès Neutral UBS AG
11:16 Richemont Buy UBS AG
11:12 VINCI Buy UBS AG
11:11 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
11:10 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:10 Swiss Re Neutral UBS AG
11:09 Hannover Rück Buy UBS AG
11:01 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
10:56 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
10:56 DocMorris Sell UBS AG
10:53 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:51 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:48 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:10 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
10:06 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
09:55 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
09:54 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:29 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
09:29 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
09:27 Danone Sell Deutsche Bank AG
09:26 BASF Hold Deutsche Bank AG
09:11 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
09:11 Zalando Buy UBS AG
09:10 E.ON Neutral UBS AG
08:57 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
08:50 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
08:50 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
08:41 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
08:40 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
08:40 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
08:24 BP Sector Perform RBC Capital Markets
08:24 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
08:24 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
08:23 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
08:23 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08:23 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen