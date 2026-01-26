LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|587,60EUR
|-0,90EUR
|-0,15%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH auf "Buy" belassen. Erstmals seit zwei Jahren könnte der europäische Luxusgütersektor 2026 wieder eine positive Ergebnisdynamik zeigen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Eine Branchenumfrage unter Verbrauchern in den USA, China, Frankreich und Italien zeige, dass der Bekleidungsbereich mit Blick auf die Mengen und der Bereich Schmuck und Uhren wertmäßig führten. Eine mögliche Verbesserung der Branchendynamik bei der Marke Dior, die schon mit Chanel in allen vier Ländern zu den Top-5-Marken gehöre, beinhalte Potenzial für LVMH./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
589,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
587,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:27
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 fällt zurück (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Paris: CAC 40 startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.01.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
23.01.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in Paris: So steht der CAC 40 mittags (finanzen.at)
|
23.01.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
23.01.26
|Executive shuffle dominates annual LVMH showcase (Financial Times)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 schlussendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|11:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|08:40
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|08:40
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|21.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|05.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|08:40
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|11.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|587,60
|-0,15%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:28
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|11:22
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|11:22
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:22
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:21
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:20
|Ryanair Buy
|UBS AG
|11:19
|Infineon Buy
|UBS AG
|11:19
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:17
|Hermès Neutral
|UBS AG
|11:16
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:12
|VINCI Buy
|UBS AG
|11:11
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|11:10
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|11:09
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:01
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|10:56
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|10:56
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10:53
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:48
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:10
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|09:55
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|09:29
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09:26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:10
|E.ON Neutral
|UBS AG
|08:57
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:24
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets