AUTO1 Aktie
|28,14EUR
|-1,02EUR
|-3,50%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
29.01.2026 12:36:32
AUTO1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Autohändler dürfte mit dem Bericht zum vierten Quartal Ende Februar beim Wachstum erneut positiv überraschen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,22 €
|
Abst. Kursziel*:
31,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,49%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUTO1
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
28.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
28.01.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Auto1 nach Aramis-Zahlen auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
27.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.01.26
|AUTO1-Aktie profitiert von UBS-Upgrade (dpa-AFX)
|
23.01.26
|Schwacher Handel: MDAX legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.01.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu AUTO1
|12:36
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|19.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|19.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|19.01.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|28,22
|-3,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:39
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:38
|GEA Buy
|UBS AG
|12:36
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|11:56
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|Nokia Neutral
|UBS AG
|11:10
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:10
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|11:09
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|11:08
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11:07
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:49
|SAP Buy
|UBS AG
|10:49
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:58
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:03
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:55
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:53
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|08:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.