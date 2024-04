FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 790 Euro belassen. In absoluten Zahlen gemessen sei es ein schwaches erstes Quartal gewesen, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei näherer Betrachtung sei es aber relativ robust gewesen. Angesichts schwacher Zahlen von Kering und Burberry hätten die Resultate von LVMH einen beruhigenden Charakter./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 08:18 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.